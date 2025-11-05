İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında "yurtdışı çıkış yasağı" verildi.

Hasan ve Selim İmamoğlu, bugün, “rüşvet" ve suç gelirlerini aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamında” ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağrılmıştı.

İki isim hakkında sulh ceza hakimliğince "yurtdışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İfadeleri yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınacak.