Ekonomik Örgütler Platformu, mevcut şartlarda Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun sağlıklı bir karar üretmesinin mümkün olmadığını savunarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, tüm verileri hazır hale getirmesi ve gerekli çalışmaları yapması; İşverenler Sendikası'na da bunlar yapılana kadar toplantılara katılmaması çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), “Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı hakkında kamuoyunu doğru zeminde bilgilendirme” amacıyla olduğunu belirttiği yazılı bir açıklama yaptı.

EÖP, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek için Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısının dün yapıldığını, iş veren tarafını temsilen de Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nın tek bir temsilci ile toplantıya katıldığını kaydetti.

Toplantıda, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun çalışması için hiç bir istatistiki veri ve bilginin hazır bulunmadığını savunan EÖP, böylesi bir ortamda herhangi bir çalışma yapılmayacağının masada ifade edildiğini, aynı zamanda bunun bir yazı ile de önceden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletildiğini belirtti.

Asgari Ücret Yasası'nın 4’üncü maddesinin 1’inci ve 2’inci fıkralarının açıkça bu bilgi ve istatistiklerin önceden tarafların bilgisine getirilmesini ve komisyonun bu temelde çalışmasını zorunlu kıldığını belirten EÖP, şunları kaydetti:

“EÖP olarak tüm toplumu ilgilendiren böylesi hayati bir konuda ve mevcut zeminde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantı yapması ve el yordamı ile bir sonuca varması beklenemez.

Sadece enflasyon ve hayat pahalılığının genel seyrine bakarak kaba bir yöntemle sonuca gitmek ne işveren ne de işci kesimimin hayırına olmayacaktır. Bu ayrıca oldukça zor günlerden geçen üretici, esnaf ve ticaret insanlarımıza büyük bir haksızlıktır. Enflasyonun ve hayat pahalılığının sebebi bu kesimler değildir. Mevcut hükümetimiz maalesef hayat pahalılığını azaltmak ve enflasyonla mücadele etmek için ciddi bir kaygı içerisinde de değildir.

Nasılsa bu bedeli ödeyecek birileri vardır düşüncesi yanlıştır. Hızla yolun sonuna gelinmektedir.

-"Bakanlık verileri hazır hale getirsin"

Ekonomik Örgütler Platformu olarak çağrımız; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tüm verileri hazır hale getirmesi ve yasanın asıl amacı olan hem ödeyeni hem de ödeneni koruyabilecek “ekonominin genel seyrini “de dikkate alacak daha geniş bir açıdan konuya bakabilmesidir.

Son olarak vurgulamak istediğimiz; mevcut şartlarda Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun sağlıklı bir karar üretmesi mümkün bulunmamaktadır.

-"İşverenler Sendikası gereken çalışma yapılmazsa toplantıya katılmasın"

Bu cihetle, İşverenler Sendikası’ndan 17 Eylül Salı günü çağrısı yapılan toplantıya veya başka bir toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları yapmadan katılmamasını talep ediyoruz. Bununla birlikte enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeledeki başarısızlığın tek sorumlusu ve bedel ödeyeni olarak işverenlerin gösterilmesini de üzülerek izlediğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.”