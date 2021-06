Piyasa ve dövizde günün yorumu

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'nın bir araya gelmesiyle oluşan G7, halihazırda dünya ekonomisinin yaklaşık %40'lık kısmını temsil ediyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunan Çin, daha çok Batı ekonomik paktını temsil eden bu oluşumda hiç yer almadığını not etmemiz gerekiyor.

Dün bu bağlamada, özellikle piyasaların cımbızla çekip ilgilendiği konular arasında yer alan S-400 ve F-35 konusu (anlaşmazlıklar) ve Türkiye'nin bölgesel konularda olan ağırlığı (mutabakat) ekseninde tarafların pozisyonlarını aynen korudukları; herhangi bir gelişme olmadan liderlerin konuyu savunma ve dışişleri bakanlarına havale ederek görüşme kapısını açık bıraktıklarını not etmek gerekiyor.

Daha da fazla uzatmadan, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin çok da büyük bir beklentiye girmemek gerektiği yönünde görüşümüzün hayat bulduğunu söyleyebiliriz. Çin'e karşı söylemler biraz daha sertleşirken, 2030 Strateji Belgesi'nin oluşturulduğu toplantıda güvenlik ve istikrar kavramları da ön plana çıktı. Afganistan Kabil Havalimanı'na ilişkin somut bir karar da alınmadığını not düşelim. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nato'nun terör örgütlerine eşit olarak yaklaşması gerektiğinin altını çizerek, PKK ve yan kollarına karşı sergilenen tutumdan duyduğu rahatsızlığı da net bir şekilde dile getirdiğini görüyoruz.

Piyasalar cephesinde ise, Nato Zirvesi'nin geride kalması ardından, artık gözler yarın FED'in FOMC, Perşembe günü ise TCMB'nin PPK (faiz) toplantısına çevrilmiş durumda. ABD'de enflasyonun her ne kadar da geçici sebeplere bağlansa da, manşet TÜFE'nin %5 le son 13 yılın, çekirdek TÜFE'nin ise 28 yılın zirvesine yükseldiği bir ortamda, başta ultra gevşek para politikasından çıkış yönünde (parasal gevşemenin dozunda azalma) sergilenecek her türlü ima veya söylem, küresel mali piyasalarda kuşkusuz yankı bulacaktır. Bu bağlamda, FED kararı öncesinde doların küresel bazda bir miktar da olsa değer kazandığını not etmek gerekiyor.