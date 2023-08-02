Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Tiyatro Eğitim Atölyesi, protokol imzaladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu protokol gereğince, bakanlık personeli ya da birinci dereceden akrabaları, BKM Mutfak Kıbrıs’ın eğitim programlarından indirimli şekilde yararlanacak.

Protokol dün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı binasında imzalandı. Protokole, Bakan Olgun Amcaoğlu ile BKM Mutfak Kıbrıs Direktörü Duygu İnan imza koydu.

Protokole göre, 6-7/ 8-9/ 10-12 yaş için yaratıcı drama ve tiyatro eğitimi; 13-16 yaş için tiyatro eğitimi ve +17 yetişkin atölyesi tiyatro eğitimine katılmak isteyen bakanlık personeli veya birinci derece yakınları, 31 Ekim 2023’e kadar kayıt yaptırabilecek.

BKM Mutfak Akademi Eğitim Programı, Ekim 2023- Mayıs 2024 tarihleri arasında 28 hafta boyunca devam edecek.

Bakanlık çalışanları ve aile fertlerinin bu tür eğitimlere katılımına büyük değer verdiklerini belirten Bakan Amcaoğlu, BKM Mutfak Akademi’nin kalitesini kanıtlamış bir kurum olduğunu söyledi ve “hayırlısı olsun” dileğinde bulundu.