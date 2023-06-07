Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, kredi kartları ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kiracılarıyla ilgili yasa tasarılarını onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, “Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ve “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve yasa tasarısını oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Tasarı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’a sevk edildi.

Komite, “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ve “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın tümünün genel görüşmesini de yaptı.

Söz konusu bütçe tasarılarının görüşmelerine gelecek toplantılarda devam edileceği açıklandı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Gelir ve Vergi Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’ndan yetkililer katılarak görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Fide Kürşat da katıldı.