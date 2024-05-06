NAHİT ÖNCÜ PERFORMANSLAR PARTİZANCA YAPILMIŞTIR

Ergün Yahat

Gazimagusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ve UBP Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte, Gazimağusa Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı, Sn. Nahit Öncü Gamabel şirketine bağlı personele “Performansa göre” artışın gerçekleştirildiğini ve bu artışın partizanca yapıldığını işçinin; hak, hukuğunun ve emeğinin hiçe sayılması belediye personelleri tarafından huzursuzluğa neden oldu. Haksız artışın düzeltilmesi ve işci huzurunun sağlanması için elimizden geleni yapacağız dedi. Ayrıca partizanca, haksız kadrolama ve Gamabel şirketinde çalışan personellerin bir kısmının “sözleşmeye alınması” gördüğümüz taploda partizanca yapıldığı ortadadır. Bu durum hem üzücü hem de kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Her zaman emekçinin arkadındayız dedi.