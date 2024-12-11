2023–2024 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’na ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarını yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilerden, yarın ek beyan alınacak.

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan açıklamada, ilk kez beyanda bulunacak üreticilerin 2023 yılına ait gübre faturalarını ve üretici belgelerini de ibraz etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. İlk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusu kabul edilmeyecektir.” denildi.