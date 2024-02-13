Milli Eğitim Bakanlığı ile Yayın Yüksek Kurulu arasında başlatılan atık projesine Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin (KİÜ) de destek vererek, iş birliği protokolüne imza koyduğu bildirildi.
YYK’dan verilen bilgiye göre, ambalajlı atıkların toplanmasına KİÜ de katkı koyacak.
Protokole, KİÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selman Arslanbaş ile Yayın Yüksek Kurulu Sosyal İşler Komitesi Başkanı Hüseyin Gürlek imza koydu.
Atık toplama ve geri dönüşüm projesi kapsamında, kullanım ömrünü doldurmuş ambalajlı atıkların toplanması ve işlenmesi sağlanacak.
İş birliği protokolü çerçevesinde, proje, KİÜ’de de uygulanacak. Projeden elde edilen gelirle ilkokulların ihtiyaçları karşılanacak.