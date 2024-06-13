Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Trabzon'da bulunan devlet üniversiteleriyle eğitim alanında iş birliği protokolü imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ve KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay ile Trabzon'da resmi temaslarda bulunmaya devam ediyor.

-Trabzon Üniversitesi

Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, temasları çerçevesinde Bakan Çavuşoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Çimer ile de görüştü.

Rektör Vekili Çimer; Trabzon şehrinde öğrencilerin yurt bulma sorunu yaşamadıklarını, buranın öğrenciler için güvenli bir şehir olduğunu ve KKTC'li öğrencilerin bu şehirde mutlu olacağını belirtti.

Çimer ayrıca, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın taleplerini mutlulukla kabul ettiklerini ve eğitim alanında imzalanan iş birliği protokolünü diğer akademik konularda da geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Trabzon Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Çimer gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, eğitim alanında iş birliği protokolünü imzaladı.

-Karadeniz Teknik Üniversitesi

Trabzon Üniversitesinden ayrılan Çavuşoğlu, beraberindeki heyet ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni de ziyaret ederek resmi temaslarına devam etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından karşılanan Çavuşoğlu, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında kurulan iyi ilişkiler ile ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalanmasıyla, KKTC uyruklu öğrencilere özel kontenjanlar ayrılacak.

-Çuvalcı

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı törende yaptığı konuşmada, her koşulda KKTC’nin yanında olduklarını belirtirken, her zaman yardıma ve iş birliğine açık olduklarını söyledi ve imza konulan bu iş birliği protokolünün önümüzdeki dönemlerde diğer akademik konulara da yansıması için gerekli çalışmaların yapılacağı hususuna dikkat çekti.

-Çavuşoğlu

Protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise KKTC'li öğrencilerin Karadeniz bölgesinin incisi olan ve yemyeşil doğasıyla ön plana çıkan Trabzon'da öğrenim görecek olmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu imzalanan protokolle KKTC uyruklu öğrencilerin özellikle mühendislik programlarıyla dünya üniversiteler sıralamalarında ön plana çıkan ve Trabzon ilinin çeşitli bölgelerine dağılmış olan yerleşkeleri ile dikkat çeken Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde eğitim alma imkânlarının önünün açılmasının hem ülke hem de öğrenciler adına memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, imzalanan protokollerin KKTC’ye, üniversitelere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

İmzalanan protokollerle Trabzon Üniversitesinde ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında, ilgili üniversiteler tarafından özel kontenjan ayrılacak ve KKTC uyruklu öğrencilerin, ilgili üniversitelerin Lisans Programlarında öğretim görmesi için iş birliği yapılacak.

Protokoller kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından belirlenen kontenjanlara müracaat eden öğrencilerin akademik değerlendirmeleri, yine Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından yapılacak ve daha sonra, yapılan akademik değerlendirme sonuçları ilgili üniversitelere bildirilecek.

İlgili üniversiteler ise nihai değerlendirmeyi yapıp, kayıt hakkı kazanan öğrencilere ve Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine gerekli bilgilendirmeleri yapacak.