''Mulholland Çıkmazı” ve “İkiz Tepeler” gibi unutulmaz yapımlarıyla kült yönetmenler arasında anılan David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi, Amerikalı yönetmenin ölümünü Lynch'in Facebook hesabından duyurdu.

Açıklamada, "Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var" ifadeleri yer aldı.

1946'da Missoula, Montana'da doğan Lynch, 1960'larda çektiği ilk filminden itibaren kariyeri boyunca sıradışı bir çizgi benimsedi.

Filmlerinin çoğu gerçeküstü ve düşsel nitelikleriyle biliniyordu.

1977'de çektiği ilk ses getiren filmi “Eraserhead”de karanlık ve rahatsız edici görüntüler ön plandaydı.

1990'da “Wild at Heart” (Vahşi Duygular) filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı.

Lynch, “Blue Velvet” (Mavi Kadife), “The Elephant Man” (Fil Adam) ve “Mulholland Drive” (Mullholand Çıkmazı) filmleriyle kariyerinde üç kez En İyi Yönetmen Oscar'ına aday gösterildi.

1990'larda iki sezonu yayımlanan suç, dram türündeki “Twin Peaks” (İkiz Tepeler) dizisi, 2015 yılında üçüncü sezonuyla geri döndü.

2020'de Yaşam Boyu Başarı Oscar ödülüne layık görüldü.

Ölüm haberinin ardından film yönetmeni Ron Howard, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lynch'i, "kalbini ve ruhunun sesini dinleyen, radikal deneylerin unutulmaz filmlere dönüşebileceğini kanıtlayan zarif bir adam ve korkusuz bir sanatçı" olarak nitelendirdi.

Lynch, Ağustos 2024'te "uzun yıllar boyunca sigara içmesine" bağlı kronik akciğer hastalığı amfizemle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Yönetmen, teşhise rağmen "çok iyi durumda" olduğunu ve emekli olmayı "asla" düşünmediğini söylemişti.

Ancak sağlık durumu aylar içinde kötüleşti.

Kasım ayında People dergisinde yayımlanan röportajında, yürümek dahil herhangi bir fiziksel eylemi gerçekleştirmek için oksijen desteğine ihtiyaç duyduğunu anlatmıştı.