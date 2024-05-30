Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından EFES-2024 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı.

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın katılımıyla icra edildi.

Seçkin gözlemci gününü Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Bosna Hersek Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zukan Helez, Gine-Bissau Savunma Bakanı Nicalou Dos Santos, Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı Stergomena Lawrence Tax, Uganda Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Jakob Marksons Oboth ve Gambiya Savunma Bakanı Sering Modou Njie ile dost ve müttefik ülkelerden genelkurmay başkanları da takip etti.

Senaryonun dün gece icra edilen ilk amfibi hücum dalgasının ardından bugün de iki dalga halinde amfibi hücum tatbikatı yapıldı.

Yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Burgazada ve TCG Büyükada'dan 76 milimetrelik deniz toplarının ateşlenmesiyle devam eden tatbikatta karşıt kuvvet muhaberesini engellemek amacıyla milli imkanlarla ASELSAN tarafından üretilen elektronik harp unsurları MİLKAR-3A3 ve MİLKAR-5S ile elektronik taarruz uygulandı.

Hava hücum harekatı kapsamında ise 4 Atak, 4 Cougar, 4 Sikorsky ve 2 CH-47 Chinook helikopteri görev yaptı. Sikorsky ile yerli ve milli imkanlarla MKE tarafından üretilen 105 mm BORAN obüsü, CH-47 ağır yük helikopteri ile mühimmat konteyneri taşındı.

Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16 ile Katar Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçakları belirlenen hedeflere atış gerçekleştirdi.

İlk kez EFES-2024'e katılan TCG Anadolu'dan indirilen ZAHA'lar (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) plaja çıkarma yaptı.

TCG Anadolu, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'dan havalanan helikopterler ve denize açılan botlarla ABD, Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Libya ve Suudi Arabistan birliklerinin katılımıyla bot harekatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta bir düşman denizaltı bulunduğu senaryosu üzerine tam yerinin belirlenmesi için 3 Sikorsky helikopteri, deniz yüzeyine yaklaşarak sonar cihazı daldırdı. Deniz karakol uçağı da denizaltıyı etkisiz hale getirmek için eğitim torpidosu attı.

Düşman hedeflerinin obüslerle vurulduğu tatbikatta, çıkarmaya katılan unsurlara mayınlı sahadan araç geçişi açmak için MAGAS-A roketi ateşlendi. Amfibi harekatına destek için topçu atışları sürerken keskin nişancılar, Bora keskin nişancı tüfeğiyle 600 metreden başarılı atışlar gerçekleştirdi.

Mayın harbi dalgıçları da otonom su altı cihazlarıyla belirlenen mayınları teşhis ve imha etti.

Tatbikat kapsamında keşif, gözetleme, ateş ve ateş destek unsurları ile taarruz helikopterlerinin eş zamanlı ve koordineli hareketleriyle tüm hedefler, obüs, havan, roket ve top atışlarıyla vuruldu.

Tatbikat kapsamında arama kurtarma ve tahliye operasyonları da icra edildi. TCG Anadolu'dan kalkan bir Sikorsky helikopteri, senaryo gereği denizdeki yaralı bir personeli seyyar sahra hastanesine tahliye etti.

- Akıncı TİHA'lar Çorlu'dan havalandı

Tatbikatta kıyıya yanaşan çıkarma gemilerinin kapak atması sırasında Çorlu'daki üslerinden havalanan Akıncı TİHA'lar da tam isabetli atışlarıyla harekata destek oldu.

Meskun mahal muharebesi kısmında ise tankların sahaya girmesinin ardından TB2'den SİHA atışları yapıldı. Tespit edilen düşman zırhlı araçları tanksavarlarla vuruldu.

Tatbikat, senaryonun birleşme harekatı icrasıyla sona erdi.

- Selamlama geçişi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına ithafen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 50 gemi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlama geçişi gerçekleştirildi. Selamlamaya İtalyan Durand de la Penne fırkateyni ile Libya'nın Shafak korveti de eşlik etti.

- EFES-2024'ün ilkleri

Yeni nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç, araca monteli mayın tespit sistemi, KARGU hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemi, BAHA insansız hava aracı, TOGAN otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, füzyon silah gece görüş dürbünü, MİLKAR taarruz sistemleri, C-70 termal silah nişangahı E- 60 termal silah dürbünü, A-960 gündüz görüş dürbünü, A-600 gece görüş dürbünleri, silah tespit radarı, SERHAT ve ACAR radar sistemleri, İHTAR sistemi, şişirilebilir sahte tank ve sistemler, helikopterden havadan tahliye platformu, MİKON mikro kamikaze dron, BOYGA havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı İHA, MX-908 patlayıcı madde tespit cihazı, URGAN IP kamera sistemi, CADEX keskin nişancı tüfeği ve NIGHT FORCE ATACR silah üstü optik dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanıldı.