Edebiyat öğretmeni Tuncay Çağatay’ın hayatı belgesel oluyor.

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nden (KÖDER) verilen bilgiye göre, belgesel, KÖDER ile Önder Alışveriş Merkezleri arasında imzalanan anlaşma ile hayata geçirilecek.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve Önder Alışveriş Merkezleri yöneticisi Gülşah Sanver Manavoğlu arasında imzalanan sözleşme ile edebiyat öğretmeni Tuncay Çağatay belgeselinin çekimlerine yakında başlanacak.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Önder Alışveriş Merkezleri’ne ve farkındalığı nedeniyle Gülşah Sanver Manavoğlu’na, derneğe olan desteklerini sürdürdüğü için teşekkür ederek, bu konuda örnek bir davranış sergilediklerini belirtti.

Gülşah Sanver Manavoğlu'nun da, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve toplumun hafızasına önemli katkılar yaptığını dile getirerek, bu çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydettiği aktarıldı.