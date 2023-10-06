Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktor Sude Toydemir ve eczacılar Özlem Toydemir ve Ediz Toydemir bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftci mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların, “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Çiftci, 2023 Ocak-Ağustos ayları arasında Serdarlı Eczanesinin sahibi Özlem Toydemir ve Dörtyol Eczanesinin sahibi Ediz Toydemir’in, dolandırmak kastı ile kızları olan doktor Sude Toydemir’in yazdığı reçeteleri sahteleyerek, müşterilere ilaç verilmiş gibi işlem yaparak, hazırladıkları sahte reçeteleri Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlıların iş yerlerinde ve evlerinde arama yapıldığını, birçok elektronik eşyaya el konulduğunu söyledi. Çiftci, Ediz Toydemir’in Dörtyol’daki eczanesinin yakınlarındaki çöp konteynerinde kupürü kesilmiş boş ilaç kutuları bulunduğunu kaydetti.

Özlem Toydemir’in Serdarlı’daki eczanesinde ise Sude Toydemir tarafından yazılmış imzalı reçeteler bulunduğunu ifade eden polis, Sude Toydemir ve Ediz Toydemir’in gönüllü ifade verdiğini belirti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Serdarlı Eczanesinin 2023 yılı Temmuz ayında sosyal sigortalara 306 reçete gönderdiğini, karşılığında 165 bin TL aldığını, ağustos ayında 389 reçete gönderip, 201 bin TL aldığını söyledi.

Polis, 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Serdarlı ve Dörtyol eczanelerinin sosyal sigortalara 6 bin 664 adet reçete gönderdiğini, bu reçetelerin 5 bin 768 tanesinin Sude Toydemir tarafından yazıldığını söyledi. Polis, iki eczanenin toplam 24 doktorla çalıştığını ifade etti.

Polis, Ediz Toydemir’in sosyal sigortalarla anlaşması olmamasına rağmen eczanesindeki ilaçların Serdarlı Eczanesinde satılmış gibi gösterdiğini belirtti. Polis, şu ana kadar Serdarlı Eczanesinin sosyal sigortalara gönderdiği reçetelerden 14 tanesinin sahte çıktığını ve tümünün Sude Toydemir tarafından yazıldığını ifade etti. Polisi, Dörtyol Eczanesinin de 34 adet sahte reçete işlemi yaptığını belirtti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.