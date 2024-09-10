(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Saldırı ve cinsel Taciz” suçlarından tutuklanan 72 yaşındaki zanlı Yahya Ördekci hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda gerçekleştirilen karar duruşmasında sanık 6 ay hapse mahkum edildi.

Yargıç Bilgeç, kararında öncelikle olguları aktardı. Yargıç, 3 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Yahya Ördekci’nin Lefkoşa-Yenişehir'de bulunan Eczane içerisinde Eczacının yanına gelerek çirkin sözler sarf ederek, cinsel tacizde bulunduktan sonra gen kadının saclarını okşayıp elleri ile kafasından tutup her iki yanağından öperek kendisini elleri ile engellemeye çalışan adı edilenin sağ elini cinsel organına değdirmeye çalışarak cinsel saldırı suçunu işlediğini aktardı. Yargıç, sanığın kamu hizmeti veren, nöbetçi olduğu zamanlar gece yarısına kadar çalışan bir şahsa karşı bu suçları işlediğini, işlenen suçlara hoşgörüyle bakılamayacağını söyledi.

Sanığın yargılandığı cinsel saldırı suçunun 3 yıl, cinsel taciz suçunun 2 yıl hapis öngördüğünü kaydeden Yargıç, öngörülen azami cezaların suçların vahametini ortaya koyduğunu belirtti. Sanığın hayat tecrübesine sahip bir kimse olduğunu, ahlaklı davranması gerekirken söz konusu suçları işlediğini dile getirdi.

Bilgeç, sanığın sabıkasız olmasını, eşinin görme engelli ve sanığın bakımına muhtaç olmasını da kararda değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Bilgeç, tüm olguları bir bütün değerlendirdikten sonra sanığı 6 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.