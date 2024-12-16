Topluluk, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde, Gambiya'da söz konusu mahkeme nin kurulmasını kabul etti.

Mahkemede, Jammeh döneminde, 1996-2017 yıllarında işlendiği iddia edilen "işkence, keyfi gözaltı, cinsel istismar ve yargısız infaz" gibi suçlar soruşturulacak, ilgili kişiler yargılanacak.

Gambiya Adalet Bakanlığı, "Gambiya, bölge ve uluslararası toplum için önemli bir adım." olarak nitelendirdiği bu kararın "tarihi bir gelişme" olduğunu belirtti.

Yıllardır diktatörlük mağdurları için adalet çağrıları yapılan Gambiya'da, 2021'de Hakikat, Uzlaşma ve Onarım Komisyonu (TRRC) kurulmuş ve hükümete failleri yargılama çağrısında bulunulmuştu.

Jammeh'in hükümetinde İçişleri Bakanı görevinde bulunan Ousman Sonko, mayısta, İsviçre'de bir mahkeme tarafından "insanlığa karşı suçlar" işlediği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Almanya'da bir mahkeme ise kasımda, sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in muhaliflerine suikast düzenleyen vurucu tim ekibine mensup olmakla suçlanan Bai Lowe'ye müebbet hapis cezası vermişti.

- Jammeh'in 22 yıllık iktidarı

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti. Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.