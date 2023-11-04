Girne Çatalköy'de evine giderken düzenlenen suikast sonucu öldürülen Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi ile ilgili olarak KKTC'de tutuklu bulunan zanlılar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek'in Girne Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 6 ve 7.duruşmaları gerçekleşti.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen altıncı duruşmada Adli Şubede polis fotoğrafçısı ve olay yeri inceleme personeli Kevser Ulunay olay günü ve sonrasında yaptıkları inceleme ve araştırma sonuçlarını mahkemeye aktarırken, olayla ilgili bulgu ve delilleri de mahkemeye sunuldu.

Otopsi sırasında maktullerin vücutlarından çıkarılan mermiler mahkemeye delil olarak sunuldu.

Maktul Halil Falyalı’nın otopsisinde vücudundan çıkarılan mermi çekirdekleri ibraz edildi. Buna göre Falyalı’dan batın boşluğu, sol yağ doku içerisinden bir mermi çekirdeği, batından çıkan bir gömlek parçası, sol kaburga kası içinden alınan mermi çekirdeği, 7 numaralı girişten çıkan sağ koltuk altından alınan mermi çekirdeği, karaciğerinden alınan mermi çekirdeği, sol koltuk altından alınan mermi çekirdeği, sağ kalça içinden, sağ bacak üst yan kısmından, sağ ayaktan ve beyin içinden alınan mermi çekirdekleri mahkeme heyetine sunuldu.

Maktul Murat Demirtaş’ın ise kafa ve göbek üzeri beşinci girişten alınan mermi çekirdekleri mahkemede tanık olay yeri inceleme uzmanı polis memuru Kevser Ulunay tarafından ibraz edildi.

Zanlılar Veysel Sare ve Musa Çiçek’in kıskıvrak yakalandıkları Alsancak’taki apartman dairesinde ise cep telefonlarından sigara izmaritlerine kadar birçok emare mahkemede ibraz edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yedinci duruşmada, Adli Şubede polis fotoğrafçısı ve olay yeri inceleme personeli Kevser Ulunay dinlenmeye devam edildi. Ulunay, olay günü ve sonrasında yaptıkları inceleme ve araştırma sonuçları hakkında savunma avukatlarının sorularını yanıtladı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşma 10 Kasım 2023 Cuma Saat 11.30’a ertelendi.