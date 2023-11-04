:Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, KKTC’li Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı üzerinden “bazı hoş olmayan konuşmaların, kişilerin kültürlerini ve kimliklerini alaya almanın ve hakaret etmenin hoşgörüsüz” bir davranış olduğunu kaydetti.

Ataoğlu yazılı bir açıklama yaparak Kuzey Kıbrıs kültürünü başarıyla yansıttığı için Kilitkayalı’ya teşekkür etti; Kuzey Kıbrıs halkının ve kültürünün gururu olarak daima saygı ve sevgiyle karşılandığını ifade etti.

Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Öncelikle Kuzey Kıbrıs kültürünü başarıyla yansıttığı için Tanya Kilitkayalı kardeşime teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs halkının ve kültürünün gururu olarak daima saygı ve sevgiyle karşılanıyor, gururla ülkemizi temsil ediyorsun. Maalesef kardeşim Kilitkayalı üzerinden yapılan bazı hoş olmayan konuşmaları üzüntü içerisinde dinledim. Kişilerin kültürleri ve kimlikleri ile alay etmek veya hakaret etmek, hoşgörüsüz bir davranıştır. Yöresel değerlerlerinn bu şekilde alayvari konuşulması hiç hoş olmayan bir davranıştır. Tartışması yapılan hellim üzerinden insanları küçümsemek, hakaret etmek veya aşağılamak, hoşgörüsüz bir yaklaşımdır. Kültürel çeşitliliğe saygı göstermek, farklı mutfakların ve geleneklerin zenginliğini takdir etmek, insanlar arasında diyalog ve anlayışı teşvik etmek, insanı insan yapan değerlerden biridir. Biz, Kuzey Kıbrıs olarak kültürümüzü ve değerlerimizi koruyup kollarken, aynı zamanda farklılıklara saygı gösteren bir toplumuz. Saygısız ve hoş olmayan davranışlara karşı durmamız önemlidir, ancak bunu sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yaparız. Sizler gibi gurur kaynağımız olan temsilcilerimizin varlığı, Kuzey Kıbrıs’ın zenginliklerini dünyaya tanıtmamıza yardımcı olur. Her zaman saygılı ve hoşgörülü bir yaklaşımı benimserken, kültürümüzü ve değerlerimizi yüceltmeye devam edeceğiz.”