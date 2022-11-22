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Norveç Merkezli İran İnsan Hakları Örgütü: İran'da Ölen Gösterici Sayısı 416'ya Yükseldi

22 Kasım 2022 Salı 18:15
Norveç Merkezli İran İnsan Hakları Örgütü: İran'da Ölen Gösterici Sayısı 416'ya Yükseldi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), İran'da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü sonrası başlayan gösteriler sırasında yaşamını yitiren gösterici sayısının 416'ya yükseldiğini açıkladı.

IHR'ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, son bir haftadaki olaylarda 72 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 25'ine dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 126, Kürdistan eyaletinde 48, Batı Azerbaycan'da 45, Tahran'da 40, Mazenderan'da 35, Gilan 24, Kirmanşah'ta 23, Elborz'da 15, İsfahan'da 11, Huzistan'da 10, Rezevi Horasan'da 5, Zencan ve Doğu Azerbaycan'da 4'er, Merkezi, Kazvin, Hemedan ve Loristan'da 3'er, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Erdebil, İylam, Buşehr, Fars ve Hürmüzgan'da 2'şer, Simnan ve Kirman'da da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden göstericilerden 51'inin 18 yaş altı olduğu ifade edildi.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

IHR, 19 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 378 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İranlı yetkililer ise öldürülen kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

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Son Güncelleme: 23.11.2022 00:04
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