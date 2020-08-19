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Hariri suikastı davasında karar

Birleşmiş Milletler destekli Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin 2005 yılında öldürüldüğü bombalı saldırıyla ilgili davada kararı açıkladı. Gıyaben yargılanan Hizbullah üyesi dört sanıktan biri suçlu bulunurken üçü beraat etti.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:53
Hariri suikastı davasında karar
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2007 yılında aldığı bir karara dayanan Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Lübnan hükümetinin talebiyle kurulmuştu.

3 bin kanıtın sunulduğu davada 297 şahit ifade verdi.

Sanıklar Selim Cemil Ayyaş, Hasan Habib Merhi, Hüseyin Hasan Anisi ve Esat Hasan Sabra, mahkum olmaları durumunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak sanıklar, yıllardır kayıp. Suikastın planlanmasında rolü olduğu hükmüne varılan Selim Cemil Ayyaş’ın da cezası netleşmesi halinde hapis yatmayacağı tahmin ediliyor.

Diğer taraftan, mahkemenin Salı günü açıkladığı kararda, Suriye ve Hizbullah’ın “Hariri’yi devre dışı bırakma niyetinde olmuş olabileceği” ancak eski başbakanın suikastında rolleri olduğu yönünde delil olmadığı belirtildi.

Suriye ve Hizbullah davada yargılanmadı. Ancak suikastın ardından gözler Şam’a çevrilmiş ve büyük 
çaplı protestolar sonucunda Suriye rejimi Lübnan’daki askerlerini geri çekmişti.

Mahkeme yargıçları, suikastın bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğiyle ilgili şüphe olmadığını, ancak bu kişinin kimliğiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını vurguladı.

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Sanıkların Hariri’yi haftalarca takip ettiğini, saldırıyı planladığını ve daha sonra da üstünü örttüğünü savunan savcıların sunduğu kanıtların büyük bir bölümü, sanıkların telefon arama kayıtlarını içeriyor.

Davalılarsa sunulan delillerin dolaylı, ikinci derecede kanıtlar olduğunu, verilerin güvenilir olmadığını savundu.

Hem Batılı ülkeler hem de Körfez ülkeleriyle yakın bağları olan Sünni Müslüman milyarder Refik Hariri, Lübnan’da etkili İran ve Suriye’ye karşı tehdit olarak kabul ediliyordu. Hariri, 1975-1990 iç savaşından sonra Beyrut’u yeniden yapılandırma çabalarına liderlik yapmıştı.

Refik Hariri’nin oğlu Saad Hariri, mahkeme kararına, sorumlular cezalarını bulana kadar rahat etmeyeceğini söyleyerek tepki verdi. Saad Hariri, İran destekli Hizbullah hareketinin sorumluluk alma zamanının geldiğini söyledi.

Suikast sonucu öldürülen babası gibi kendisi de eski Lübnan Başbakanı olan Saad Hariri, kararın açıklanmasını dinlemek üzere mahkemenin bulunduğu Lahey yakınlarındaki banliyö Leidschendam’a gitti.

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, kararı 7 Ağustos’ta açıklayacaktı. Ancak 4 Ağustos’ta Lübnan Limanı’nda meydana gelen patlama nedeniyle kararın açıklanması ertelenmişti.


 

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Son Güncelleme: 19.08.2020 10:14
Anahtar Kelimeler:
Hariri Suikastı
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