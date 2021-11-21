banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis'te bütçe görüşmeleri yarın başlıyor
Bütçe Meclis'te görüşülecek
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Akıncılar'da kaçak et!
Akıncılar'da kaçak et!
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
banner405

Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyesi uyardı

Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyelerinden İç Pazar Temsilcisi Thierry Breton, "Ülkede düşük aşılama oranı yüzünden COVID-19 virüsünün yeni bir varyantı Bulgaristan’da çıkabilir" dedi.

21 Kasım 2021 Pazar 08:45
Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyesi uyardı

Bulgaristan’da çalışma ziyaretinde bulunan Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyelerinden İç Pazar Temsilcisi Thierry Bretov, Avrupa’da koronavirüs aşılama oranının yüzde 76 olduğuna vurgulayarak, Bulgaristan’da ise iki doz aşı olanların oranının ise yüzde 26 olduğunu açıkladı.

"Olası bir Bulgar varyantı"

COVID-19 salgınında, hastalığın ağır geçirilmesini önleyen en önemli faktörün aşı olduğunun altınız Breton, "Yeni bir COVID-19 dalgası geliyor. Olası bir ‘Bulgar varyantından’ söz etmek istememem ancak gerekli önlemleri almazsak aralıkta böyle bir şeye tanık olabiliriz." dedi.

Breton, Bulgaristan’da aşı olmamış kişilerin sayısının yüksek olmasından dolayı yeni varyantın "çok daha dayanıklı olabileceğini" belirterek "Bu hem Bulgarlar için hem de tüm gezegenimiz için kötü bir haber olur. Tüm dünyada aşı karşıtları da var, aşı konusunda şüpheleri olan insanlar da var." değerlendirmesini yaptı.

"Bulgaristan Avrupa'nın haritasında 'leke' olarak kaldı"

Aşı karşıtlarının sayısının yüksek olduğu Bulgaristan’da aşılama kampanyasına ivme vermek istediğini aktaran Breton, kendisini de aşının zararsız olduğuna ikna olup aşılandığını söyledi.

banner341
Breton, dünyanın her yerinde aşı türleri ile ilgili soruların sorulduğunu ancak doktorların aşıların yararı konusunda insanları ikna etmeyi başardıklarına işaret etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Biz gerçekten Avrupa’nın haritasında ‘leke’ olarak kalan ve salgının yeni merkez üssü olabilecek Bulgaristan’da neden böyle şeyler olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz."

Salgında 4'üncü dalga

COVID-19 salgının 4’üncü dalgasında bulunan Bulgaristan’da Sağlık Bakanlığı, hasta ve ölüm vakalarında bir azalmaya doğru gidildiğini duyurdu.

Ölenlerin yüzde 91'i aşısız

Nüfusu 6,9 milyon olan ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 2 bin 785 olurken salgın nedeniyle hayatını kaybeden 145 kişinin yüzde 91’inin aşılı olmadıkları açıkladı.

Bulgaristan’da tam aşı olan vatandaşların sayısı 1 milyon 673 bin 851 olarak açıklanırken aşı karşıtları, sosyal medya üzerinden organize ettikleri protestoları kapsamında işe gitme, kapalı salonlardaki etkinliklere katılma ve lokantalara girişlerde ibraz edilmesi istenen yeşil sertifika veya antikor testi zorunluluğuna karşı çıkıyorlar.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmen boğularak öldü
Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmen boğularak öldü
Azerbaycan’da 5,1 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan’da 5,1 büyüklüğünde deprem
Kanada’da sel: Akaryakıt kullanımına 15 günlük kısıtlama
Kanada’da sel: Akaryakıt kullanımına 15 günlük kısıtlama
Paris’te tarihi binada yangın
Paris’te tarihi binada yangın
Hindistan’da sel: Can kaybı artıyor
Hindistan’da sel: Can kaybı artıyor
İran Basra Körfezi’nde bir gemiye el koydu
İran Basra Körfezi’nde bir gemiye el koydu
Lübnan’da Osmanlı’dan keşif: Su kanalı
Lübnan’da Osmanlı’dan keşif: Su kanalı
Evinde 3 aslan besliyor
Evinde 3 aslan besliyor
Afgan çocuklar açlıkla savaşıyor
Afgan çocuklar açlıkla savaşıyor
DSÖ: Acil önlem alınmazsa Avrupa’da Mart’a kadar koronavirüsten yarım milyon kişi ölebilir
DSÖ: Acil önlem alınmazsa Avrupa’da Mart’a kadar koronavirüsten yarım milyon kişi ölebilir

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim