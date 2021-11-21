Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyesi uyardı

Bulgaristan’da çalışma ziyaretinde bulunan Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyelerinden İç Pazar Temsilcisi Thierry Bretov, Avrupa’da koronavirüs aşılama oranının yüzde 76 olduğuna vurgulayarak, Bulgaristan’da ise iki doz aşı olanların oranının ise yüzde 26 olduğunu açıkladı.

"Olası bir Bulgar varyantı"

COVID-19 salgınında, hastalığın ağır geçirilmesini önleyen en önemli faktörün aşı olduğunun altınız Breton, "Yeni bir COVID-19 dalgası geliyor. Olası bir ‘Bulgar varyantından’ söz etmek istememem ancak gerekli önlemleri almazsak aralıkta böyle bir şeye tanık olabiliriz." dedi.

Breton, Bulgaristan’da aşı olmamış kişilerin sayısının yüksek olmasından dolayı yeni varyantın "çok daha dayanıklı olabileceğini" belirterek "Bu hem Bulgarlar için hem de tüm gezegenimiz için kötü bir haber olur. Tüm dünyada aşı karşıtları da var, aşı konusunda şüpheleri olan insanlar da var." değerlendirmesini yaptı.

"Bulgaristan Avrupa'nın haritasında 'leke' olarak kaldı"

Aşı karşıtlarının sayısının yüksek olduğu Bulgaristan’da aşılama kampanyasına ivme vermek istediğini aktaran Breton, kendisini de aşının zararsız olduğuna ikna olup aşılandığını söyledi.

Breton, dünyanın her yerinde aşı türleri ile ilgili soruların sorulduğunu ancak doktorların aşıların yararı konusunda insanları ikna etmeyi başardıklarına işaret etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Biz gerçekten Avrupa’nın haritasında ‘leke’ olarak kalan ve salgının yeni merkez üssü olabilecek Bulgaristan’da neden böyle şeyler olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz."

Salgında 4'üncü dalga

COVID-19 salgının 4’üncü dalgasında bulunan Bulgaristan’da Sağlık Bakanlığı, hasta ve ölüm vakalarında bir azalmaya doğru gidildiğini duyurdu.

Ölenlerin yüzde 91'i aşısız

Nüfusu 6,9 milyon olan ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 2 bin 785 olurken salgın nedeniyle hayatını kaybeden 145 kişinin yüzde 91’inin aşılı olmadıkları açıkladı.

Bulgaristan’da tam aşı olan vatandaşların sayısı 1 milyon 673 bin 851 olarak açıklanırken aşı karşıtları, sosyal medya üzerinden organize ettikleri protestoları kapsamında işe gitme, kapalı salonlardaki etkinliklere katılma ve lokantalara girişlerde ibraz edilmesi istenen yeşil sertifika veya antikor testi zorunluluğuna karşı çıkıyorlar.