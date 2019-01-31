ABD ve Rusya arasında yapılan nükleer anlaşma görüşmesi başarısızlıkla sonuçlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Ryabkov, nükleer silahsızlanma görüşmeleri için ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Bakanı ile buluştu, fakat görüşmeler 'başarısızlıkla' sonuçlandı.

Rus ve NATO temsilcileri, INF sorununu görüşmek için Brüksel’de bir araya gelmiş ve Ryabkov, gerçekte anlaşmayı ABD ve müttefiklerinin ihlal ettiğini söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, INF sorununa ilişkin, "Rus tarafının tutum değişikliğine gideceğine ilişkin bir sinyal alamadık. Gerçek ilerleme kaydedemedik." ifadelerine yer vermişti.

Washington, Rusya’nın ürettiği nükleer kapasiteli balistik füzeleriyle kısa süre içinde Avrupa’yı vurabileceğini, bu nedenle Moskova’nın 1987 tarihli INF anlaşmasına riayet ederek füzeleri imha etmesi gerektiğini belirtiyor ve Moskova'ya çağrıda bulunuyordu.

Rus yetkililer ise iddiaları reddediyor ve ABD Başkanı Donald Trump’ı INF’den çıkmak için bahane ürettiğini ileri sürüyor.