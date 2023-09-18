Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) KKTC temsilciliğine Rauf Denktaş seçildi.

Konsey’den verilen bilgiye göre, DTİK’in İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 15-16 Eylül’de yer alan kurultayında, işadamı Rauf Denktaş, DTİK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi seçildi.

Dünyanın farklı kesimlerindeki Türk iş insanları arasında, ekonomi eksenli lobi ve işbirliği faaliyeti yürütme amacıyla kurulan DTİK’in Türk dünyası için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğu ve altı kıtadan temsilcilerinin bulunduğu belirtildi.