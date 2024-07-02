Dünya Altın Konseyi, altının ons fiyatının yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 12 artarak çoğu ana varlık sınıfını geride bıraktığını bildirdi.

Dünya Altın Konseyi, “Altın Yıl Ortası Görünümü 2024” başlıklı raporunda, merkez bankalarının alımları, Asya yatırım fonlarındaki girişler ve jeopolitik belirsizliklerin altın fiyatını desteklediği belirtildi.

Enflasyon oranlarının "nispeten" yüksek kaldığına ancak merkez bankalarının faiz indirimlerine hazırlandığına işaret edilen raporda, “Ancak işler nadiren planlandığı gibi gider ve altın gibi küresel ekonomi de bir itici güç bekliyor gibi görünüyor.” ifadesine yer verildi.

Altının ons fiyatının yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 12 arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Böylelikle çoğu varlık sınıfını geride bıraktı.” denildi.

Raporda, gelişmiş ülkelerdeki faiz indirimlerinin altın için bir itici güç olabileceğine işaret edilirken, altında çeşitli risklerin de bulunduğu ve küresel talepteki bir düşüşün altın fiyatını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.