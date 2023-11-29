Haspolat ve Alsancak’ta dün yaşanan iki iş kazasında iki işçi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 07.30 sıralarında, Haspolat’ta bir tuğla fabrikasında çalışan Cumali Katık (E-45), tuğla fırını bölümünde bulunan yaklaşık dört metre derinlikteki beton çukur içerisine düşerek yaralandı. Katık, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi sonrası yapılan ameliyatının ardından Cerrahi Servisinde gözetim altına alındı.

Alsancak’ta ise dün saat 10.00 sıralarında bir şirketin bahçesinde, Dınesh Kumara Lıyanage (E-34) ahşap çatı üzerinde tente branda montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek, yaralandı. Lıyanage, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde el bileğinde çatlak teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.