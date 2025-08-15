Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kolera konusunda teknik sorumlusu Kathryn Alberti, hastalıkla ilgili küresel durumun çatışma ve yoksulluk sebebiyle kötüleşmeye devam ettiğini bildirdi.

Alberti, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kolerayla ilgili küresel durumun, çatışma ve yoksulluk nedeniyle kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizen Alberti, "Bu yıl 31 ülkede 390 binden fazla kolera vakası ve 4 bin 300'den fazla ölüm bildirildi." dedi.

Alberti, bu rakamların düşük tahminler olduğunu, önlenebilir ve kolayca tedavi edilebilmesine rağmen koleranın can almayı sürdürdüğünü söyledi.

Özellikle Sudan, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Güney Sudan ve Yemen'deki kolera vakaları konusunda endişeli olduklarını belirten Alberti, bu ülkelerdeki çatışmaların kolera salgınını körüklediğine işaret etti.