Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki tek kanser tedavisinin yapıldığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki hava saldırılarının son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yönelik dün gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'deki sağlık hizmetlerinin korunmasının önemini yeterince vurgulayamadıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de kanser tedavilerinin yapıldığı ana tesisin (Türk-Filistin Dostluk Hastanesi) etrafındaki hava saldırılarına ilişkin haberler son derece endişe verici. Kanser hastaları zaten hassas ve onların ihtiyaç duydukları bakımı almalarını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak zorunludur. Bu gerçekten bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine dün akşam saldırı düzenlemişti.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, AA muhabirine, İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasar meydana geldiğini söylemişti.

Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli, Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017'de tamamlanmıştı.