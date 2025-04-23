Demokrat Parti Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Akpınar, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine olan bağlılığın, özgürlüğe ve demokrasiye olan inancın simgesi olduğunu vurguladı.

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millet egemenliğini ilan ettiği ve bu tarihi günü çocuklara armağan ettiğini belirten Akpınar, şunları ifade etti:

“23 Nisan tarihi; sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğe olan inancımızın, özgürlüğe ve demokrasiye olan bağlılığımızın simgesidir. Bugün, ülkemizin ve halkımızın umudu olan çocuklarımızın neşesiyle bir kez daha aydınlanıyoruz. Onların gözlerindeki ışıltı, bizlere daha adil, daha özgür, daha çağdaş bir gelecek inşa etme sorumluluğunu hatırlatıyor. Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı kalarak; sevgiyle, umutla ve kararlılıkla büyüyen nesiller için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Akpınar, tüm çocukların ve milletin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, geleceğe umutla bakmayı sürdüreceklerini belirtti.

Akpınar ayrıca, Girne Amerikan Üniversitesi'nin Okullar Grubu'na bağlı 'The American Nursery School' öğrencilerinin öğretmenleri eşliğinde GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği gösterileri, veliler ve akademik kadro ile birlikte izledi.