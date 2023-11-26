Polis tarafından dün gece Dörtyol’da aracı durdurularak yapılan kontrolde tasarrufunda yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan A.A.A.H (E-28) tutuklandı.

Çayırova’da dün akşam meydana gelen kavgada 2 kişi yaralanırken 3 kişi tutuklandı Çayırova’da dün akşam meydana gelen kavgada 2 kişi yaralanırken 3 kişi tutuklandı

Polis açıklamasına göre soruşturma devam ediyor.