Polis tarafından dün gece Dörtyol’da aracı durdurularak yapılan kontrolde tasarrufunda yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan A.A.A.H (E-28) tutuklandı.
Polis açıklamasına göre soruşturma devam ediyor.
Polis tarafından dün gece Dörtyol’da aracı durdurularak yapılan kontrolde tasarrufunda yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan A.A.A.H (E-28) tutuklandı.
Polis açıklamasına göre soruşturma devam ediyor.
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