Literatürde “3R” olarak bilinen ve Türkçe açılımı ile “Azalt, yeniden kullan ve dönüştür” prensibini, öğretmenler aracılığı ile öğrencilere aktarmayı hedefleyen “Dönüşen Girne Çevre Projesi”nin tamamlandığı bildirildi.

Girne Belediyesi Gençlik Meclisi Girişimi ile hayat bulan, “Dönüşen Girne Çevre Projesi”, bugün düzenlenen sertifika töreni ile son buldu.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, törene Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, proje eğitmenleri, proje koordinatörleri ve okul müdürleri katıldı.

Proje eğitimleri, gönüllü eğitmenler Vijdan Şengör (Teori) ve Irene Raab (Uygulama) tarafından verildi. Proje, 6- 20 Mart tarihlerinde Girne Belediye sınırlarında bulunan dört 4 devlet okulunda görevli 54 öğretme verilen eğitimle hayat buldu.

Projenin tamamlanmasıyla projeye dahil olan 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu ve Mustafa Çağatay İlkokulu’na geri dönüşüm çöp bidonları teslim edilirken; proje kapsamında “yeniden kullanım”, “atık azaltma” ve “kağıt yapımı” başlıkları ele alındı.

Doğa ve insan arasında yaratılan ayrışmayı eleştirel olarak ele alıp, çevre değerleri olan bireyler yetiştirmek için gerekli bakış açısını üç sıfatla anlatmayı amaçlayan proje kapsamında; tüketici, üretici ve türetici insanların çevrelerine etkileri, günümüz koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda edinilmesi gereken yeşil beceriler ve kaybedilmemesi gereken meslekler de ele alındı.

Eğitimlerin tamamlanması ile sertifika alan öğretmenlerin, öğrencilerine bu prensipleri, bir eğitim planı dahilinde aktarması hedefleniyor.

Projenin tamamlanması sonrasında her yıl, ilgili okullarda öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm temalı sergilerin hayat bulması planlanıyor.