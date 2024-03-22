Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, geçen aylarda yaşanan sel felaketinde zarar gören Geçitköy'de, "yetkililerin verdikleri vaatlere rağmen zararlarının tazmini ve derenin ıslahıyla ilgili olarak adım atmadığı" gerekçesiyle düzenlenen eyleme destek verdi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Milletvekilleri Ceyhun Birinci ve Fikri Toros da Geçitköy’deki eyleme katıldı.

Eylemde konuşan Talat, muhalefet olarak Gecitköy halkının sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti ve verilen sözlerin tutulmamasını eleştirdi.

Geçitköy’de kurulabilecek işbirliğini önemsediklerinin altını çizen Talat, ilk günden itibaren buradaki zarar ziyanı takip etmeye ve meclisin gündeminde tutmaya çalıştıklarını belirtti. Memleketin "yangın yeri" olduğunu belirten Talat, Geçitköy’ün küçük ölçekli bir yer olarak devletin sahip çıktığını göstermesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

“Devlet, buradaki zarar ziyanı karşılayamayacak durumdaysa, devlet kavramını sorgulamak lazım” diyen Talat, önümüzdeki sene de aynı sıkıntıların yaşanabileceğini kaydederek, gereken önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.

Muhalefet olarak söz konusu sorunla ilgili bir araştırma komitesi kurulmasını önerdiklerini kaydeden Talat, hükümet kanadından olumlu geri dönüş almadıklarını söyledi.