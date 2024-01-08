DOLANDIRMAK MAKSADIYLA ÇEK YAZANLARIN SAYISI ARTTI

Esnaf ve Sanatkârlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu Sahtekârlıkla Menfaat temini suçlarının son zamanlarda artış göstermesinden ötürü konuya dikkat çekmek maksadıyla KIBRIS MANŞET ' e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Kemal Altuncuoğlu piyasada dolandırıcılık yapmak isteyen şirketlerin olduğunu belirterek, şirket direktörünün imzasıyla çek kesildikten sonra çeklerin çift imzaya çevrilerek dolandırıcılık yapıldığına dikkat çekti.

KESİLEN ÇEKLERİN ÖDEMELERİ YAPILMIYOR

Dolandırıcılık maksadıyla çek kesen bazı şirketlerin öncesinde piyasanın güvenini kazanarak itibar topladığını sonrasında da kesilen çeklerin ödemesini yapmaktan vazgeçerek çekleri çift imzaya çevirip Dolandırıcılık yaptığının büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Çek yasağına girmemek ve karşılıksız çek mühürlemesi yapılmaması için bu şirketlerin yönetim kurulu kararı aldığını belirten Altuncuoğlu, şirket çeklerinin çift imza yapılacağını bankaya bildirerek dolandırıcılık yaptığını belirttiği açıklamasında bankaları dolandırıcılığa alet olmamaya davet etti.

Altuncuoğlu sözlerine şöyle devam etti:

" Bankaların kullanılmamış çekleri istemesi ve çeklerin çift imzaya döneceği anda yazılmamış çekleri gördükten sonra eski çekleri tek imza olarak ödemesi ya da karşılıksız çek olarak mühürlenmesi gerekiyor." dedi.

İVEDİLİKLE ÖNLEM ALINMALIDIR

Yapılan bu usulsüzlüklere ilişkin ivedilikle Merkez Bankası'nın, Bankalar Birliği'nin ve bankaların önlem alması için çağrıda bulunan Altuncuoğlu, "önlem alınmazsa ciddi şekilde dolandırıcılık vakaları artacaktır. İş insanlarımızın mağduriyeti haddinden fazla çoğalmaktadır." dedi.

BANKALAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE DİKKAT ÇAĞRISI YAPMALIDIR

Merkez Bankası’nın bankaları daha ciddi olarak durumu denetlemesi gerekliliğine inanç belirten Altuncuoğlu, Bankalar Birliği’nin ise üyelerini daha ciddi denetlemeleri yapmasını talep etti.

Altuncuoğlu sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Bankaların da bu şekilde dolandırıcılık kastıyla çek kesenlere önlem almak için çift imzaya döndükleri gün kesilmemiş çekleriyle ilgili tespit yapmaları hususunda daha titiz davranmalıdır. Bunun yanı sıra bankaların yazılmamış kullanılmamış çeklerin tespitini yapmaları ve geride kalan eski çekler ile ilgili detaylı, bağlayıcı, teferruatlı bilgi almaları gereklidir. Müşterilerine yasal açıklama yapmalarını ve dolandırıcılığa aracı olmamalarını talep ediyoruz. " diyerek konunun ciddiyetine bulgu yaptı.