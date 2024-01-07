Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefke Polis Karakolunda görevli polis memuru Erdem Çevikdal mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Ocak 2024 tarihinde saat 22.45 sıralarında Gemikonağı'nda, Prime Apart Daire 7'de sakin Fırat Yurdakul’un önceden kız arkadaşı olan Ç.G.’nin kaldığı aynı apartmanın 19 numaralı dairesine giderek konuşmak maksadı ile ikametgah içerisine giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının eski kız arkadaşının yaşadığı yeni ilişkiyi gözüne soktuğu gerekçesiyle, tasarrufunda bulundurduğu 23 santimlik bıçağı gelişi güzel sallamak sureti ile Ç.G.’nin sol göğüs alt kısmına bir kez sokmak suretiyle yaraladıktan sonra, yeni erkek arkadaşı M.Ç.’nın vücudunun muhtelif yerlerine birçok kez sokmak suretiyle kendisini ağır bir şekilde yaraladığını açıkladı. Polis, zanlının aynı tutuklandığını, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis,.Ç.G.’nin Topel Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra kendi isteği ile taburcu edildiğini, erkek arkadaşı M.Ç.’nin ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra cerrahi serviste müşahede altına alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının gönüllü ifade verdiğini, bu ifadenin araştırılması gerektiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlı ise eski kız arkadaşına kendi çevresinden biri olmaması kaydıyla istediği kişi ile ilişki yaşayabileceğini, söylediğini ancak sürekli görüştüğü arkadaşlarından M.Ç. ile ilişkiye başladığını, üstelik bu ilişkiyi gözüne sokarak yaşadığını söyledi. Zanlı, olay günü ise önce M.Ç.’nin kendisine saldırdığını ve darp ettiği söylerken, bıçağın kendisine ait olduğunu belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.