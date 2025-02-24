(Kamalı Haber) - Teminata bağlı davaları olan bir kişiden, “teminat değişikliğini yaptırma ve dava dosyalarını kapatma” vaadiyle, “1 milyon euro” istendiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Veysel Şanlı’nın ismini verdiği ve onun da aynı mesele için 200 bin dolar istediği iddia edilen zanlı Doğan Alas bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli, meselenin tahkikat polisi Yahya Suiçmez mahkemede olguları aktardı ve zanlı Doğan Alas’ın, “Ağır Suç İşlemek İçin Gizli İttifak”, “Suç İşlemeye Teşvik”, “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Adaletin Tecellisini Engelleme” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis Alas ile ilgili soruşturmanın, 28 Ocak 2024 tarihinde alınan bir şikayet üzerine başlayan ve kamuoyunda “Bir milyon euro ver, davanı kapatayım” olarak bilinen soruşturmada alınan ifadeler kapsamında başladığını ve alınan ifadeler neticesinde tutuklandığını hatırlattı. Polis, zanlı Doğan Alas’ın, bir önceki duruşmada belirttiği, “2 Temmuz 2024’te teminata bağlı davası olan bir kişinin iş yerine giderek, teminat değişikliği ve dava dosyasını kapatma vaadiyle 200 bin dolar talep ettiği, iddiasının yanında, 2020 yılı içinde de iki farklı kişiden aynı vaatlerle 3 milyon TL istediğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı Doğan Alas’ın benzer 9 ayrı meseleyle bağlantısının tespit edildiğini ve bunlarla ilgili de soruşturmanın sürdüğünü belirterek, zanlının sorulan sorulara “Ben para istemedim yardım amaçlı konuştum” şeklinde cevap verdiğini aktardı. Soruşturma kapsamında 20 civarında ifade alındığını, tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ayrıca zanlının önceleri vermeyi reddettiği telefonunun şifresinide vererek soruşturmaya yardımcı olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değrelendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir en yakın polis karakoluna giderek ıspat-ı vücut yapması, 20 bin TL nakit teminat, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 2 milyon TL kefalet senedi imzalaması ayrıca zanlının 2 milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.