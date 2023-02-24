Cumhuriyet Meclisi, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite saat 10:30’da toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite, bugün davetlileri dinledi.

Komite toplantısına davetli olarak katılan, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık’tan yetkililer konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

Komite toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite üyeleri YDP Milletvekili Talip Atalay, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, UBP Milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay, Sadık Gardiyanoğlu ve CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner ile Armağan Candan katıldı.