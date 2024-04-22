Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi ile Çatalköy-Esentepe Belediyesi Yürüyüş Kulübü'nün birlikte organize ettiği doğa yürüyüşü dün gerçekleştirildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile öğretmen Erkan Çelikeri’ye teşekkür etti.

Alevkayası’ndan Ermeni Manastırı’na gerçekleştirilen yürüyüşe CTP Gençlik Örgütü üyelerinin yanı sıra bölge halkı da katıldı.