Kıbrıs'tan 43 sanatçı ve yaratıcı insanın eserlerinin yer aldığı "Doğa ve Ben – Nature and I" kitabının lansmanı ve aynı isimle düzenlenen serginin açılışı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.

Küratörlüğünü Heidi Trautman, Bedia Kale ve Oya Akın'ın yaptığı etkinlik ve serginin açılışında kitap da imzalandı. Sergi bir hafta süresince mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

Yazar-Ressam Heidi Trautmann açılışta yaptığı konuşmada, doğayla bağlantının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Doğaya olan büyük sevgi ve saygımızı yeniden canlandırmak için düzenlenen bu kolektif çabaya katılmanızı içtenlikle davet ediyorum. Zaman daralıyor. Doğa, insan faaliyetlerine dramatik bir şekilde tepki veriyor. Bu projede yer alan sanatçılar ve yaratıcılar, eserleriyle bizlere bu gerçekleri hatırlatıyor ve harekete geçmeye davet ediyor.”

Yaklaşık bir yıl süren çalışmalarda 100 sanatçı ve yaratıcı bireye davet gönderildiği, 51 kişinin projeye katılım sağladığı belirtildi. Trautmann, tüm katılımcılara teşekkür ederek, projeyi sanatı ve doğayı kutlayan bir adım olarak nitelendirdi.