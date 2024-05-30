Tıp doktoru, eski milletvekili, akademisyen ve yazar Doç. Dr. Nazım Beratlı, hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki Beratlı, bu sabah kontrol amaçlı gittiği Cengiz Topel Hastanesi’nde ağırlaşarak yaşamını yitirdi.

Cengiz Topel Hastanesi’nde görevli, Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rasım Enar’ın verdiği bilgiye göre, Beratlı “ani kalp ölümü” nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. Enar, bilinen koroner kalp hastalığı olan ve daha önce bypass ameliyatı geçiren Beratlı’nın göğüs ağrılarının üç-beş gün önce başladığını, bugün hastanedeki muayenesinde EKG çekilirken kalbinin durduğunu açıkladı.

-Yarın Meclis'te tören yapılacak, ikindi namazı sonrası Lefke'de defnedilecek

Nazım Beratlı’nın ailesinden alınan bilgiye göre, Beratlı yarın ikindi namazının ardından Lefke’de toprağa verilecek. Lefke’deki cenaze töreninin öncesinde öğlen saatlerinde de Cumhuriyet Meclisi’nde Beratlı için tören düzenlenecek.

- Nazım Beratlı kimdir?

1952 yılında Lefke’de doğdu. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Üç yıl pratisyen hekim olarak çalıştı. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı. 1979’dan itibaren hekim olarak çalıştı.

Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı, kitaplar yayımladı, akademisyen olarak çalıştı.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den Güzelyurt Milletvekili seçildi. 1 Mayıs 2009 tarihinde bu görevi sona erdi.

Beratlı, köşe yazarlığı ve akademisyenlik yanında müzikle de uğraşıyordu.