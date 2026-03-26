‘Altura’ isimli petrol taşıyan Türk tankeri İstanbul Boğazı’nın 15 mil (yaklaşık 24 kilometre) açığında İDA’yla vurulmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tankerin makine dairesinde patlama olduğunu, makine dairesinin hedef alındığını, saldırının insansız deniz aracıyla (İDA) düzenlendiğini açıklamıştı.

’27 Türk mürettebatın durumu iyi’

Keçeli, X’ten paylaşımında şunları yazdı:

Ham petrol taşıyan ‘ALTURA’ isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik bugün (26 Mart) Karadeniz’de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz.

Saldırıya ilişkin olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli inceleme ve teknik müdahaleler yapılmakta olup, gemide bulunan 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir.

‘Gerekli tedbirleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz’

Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırılar, bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmaktadır.

Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen, ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda ayrıca, ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz.”

https://x.com/oncukeceli/status/2037210906581426619?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2037210906581426619%7Ctwgr%5E257b027c1b586cceec00b5ce87bad9ace30f4206%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diken.com.tr%2Fdisisleri-turk-tankerine-saldiriyi-buyuk-endiseyle-karsiliyoruz%2F