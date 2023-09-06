Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkünün çıkarlarının Türk Ulusunun çıkarları ile aynı olduğunu ifade ederek, “Bu mücadelede devam ederken tek bir gücümüz var; Anavatanımız Türkiye” dedi.

Ertuğruloğlu, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TEMAD) Bursa İl Başkanı Hakkı Şinasi Doğaç Başkanlığındaki heyeti kabul ederek görüştü. Heyete, GKK Emekli Subaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de eşlik etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, konuk heyete, Kıbrıs konusunun gelişimiyle ilgili bilgi aktaran Ertuğruloğlu, konuşmasına, “Türk yurduna hoş geldiniz, şeref verdiniz” sözleriyle başladı.

Rumlarla ortaklığın 1960’da denendiğini anlatan Ertuğruloğlu, “Bizi kendilerine eşit görmeyen bağnaz, faşist bir Rum halkı ile, ki bugün hala daha bunları yaşıyoruz güneyin politikalarında bunlar çok net yaşanıyor, niye biz ortaklık kuralım. Kurulan ortaklığın başına gelenlerden ders çıkarmamız gerekir, bu oyuna gelmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ta taraflara eşit muamele yapılmadığı sürece müzakerelerden sonuç alınamayacağını, yıllardır da böyle olduğunu anlatan Ertuğruloğlu, en son 2017 yılında Crans Monta’da federal ortaklık için “son deneme” diyerek yapılan görüşmelerin de Rum tarafının “sıfır asker sıfır garanti” ısrarı ile sonuçsuz kaldığını, o günden sonra KKTC’nin Türkiye’nin desteği ile eşit egemen iki devlet ve eşit uluslararası statünün teyidi politikasını gündeme getirdiğini söyledi.

Tanınma politikasının 2017’den sonra gündeme geldiğini kaydeden Ertuğruloğlu, “Dünyanın bize bilinçli bir şekilde uyguladığı ayrımcılığı bilerek bu yola devam ettik. Bu ayrımcılığa karşı bir dik duruş sergilemek adına bir politikaya sahibiz” dedi.

Tek gücümüz Anavatan”

“Bu mücadelede devam ederken tek bir gücümüz var; Anavatanımız Türkiye” diyen Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Anavatanımızın sayesinde bu coğrafyadayız. Kıbrıs Türkü’nün bu adada mücadelesi, Türk Ulusunun Doğu Akdeniz’deki hakkını, hukukunu, çıkarlarını ve güvenliğini desteklemektir.

Kıbrıs konusu sadece Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Rumu ile olan bir meselesi değildir, Türk Ulusunun bir davasıdır. Ulusal dava derken bunu kastediyoruz. Kıbrıs meselesi Türk milletinin davasıdır. Biz de Türk Milletinin kopmaz bir parçası olarak burada varız. Beraber yürüttüğümüz bir dava var. Bize diyorlar ki, ‘siz tanınmayan bir devletsiniz’, bu doğru değil; bizi bizim için en önemli ülke, Anavatanımız tanıyor. Bu yolda beraberiz.

İnatla, kararlılıkla, inançla bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu bizim kişisel meselemiz değil, Türk ulusunun meselesidir. Türk ulusunun çıkarları başkadır, Kıbrıs Türkün çıkarları başkadır diye bir dünya yoktur, çıkarlarımız aynıdır.”

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bursa İl Başkanı Hakkı Şinasi Doğaç da, Bursa’dan selam getirdiğini ifade ederek, gösterilen çaba ve direnci takdirle takip ettiklerini belirterek, “Bilgilendirmeniz bizim ufkumuzu açtı” dedi.