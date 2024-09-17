Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) davetlisi olarak KKTC’de temaslarda bulunan Saira Aitenovna Mataibayeva başkanlığındaki Kazakistan İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre kabulde, Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Oya Ertuğruloğlu ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu kabuldeki konuşmasında, Türk Dünyası ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kadınların önemli rolü olduğunu söyledi.

Konuk heyete, Kıbrıs konusunun tarihi gelişimi ve geldiği süreç ile Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi hakkında detaylı bilgi veren Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tanınmışlığını da kullanarak, Kıbrıs Türkleri aleyhine yalan yanlış politikalar yürüttüğünü örnekleriyle anlattı.

Kazakistanlı iş kadınlarını Dışişleri Bakanlığında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, “Ülkenizin ve siz kadınların vereceği destek bizler için çok önemli. İlişkilerin geliştirilmesinde kadınların önemli bir rolü vardır. Karşılıklı ziyaretlerin artarak devam etmesini temenni ederim.” dedi.

Saira Aitenovna Mataibayeva ise, Kıbrıs konusundaki detaylı bilgilenmeden çok etkilendiklerini ve ilk defa duydukları bilgiler olduğunu ifade ederek, ülkelerine döndüklerinde, bu bilgileri paylaşacaklarını söyledi.

DİMED Başkanı Ertuğruloğlu da söz alarak, Kazakistanlı iş kadınlarını KKTC’de görmekten ve ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti, Türk Dünyası kadınları arasında iş birliği ve dayanışmanın gelişmesine önem verdiklerini, karşılıklı temasların artırılmasını hedeflediklerini söyledi.