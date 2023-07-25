Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in davetlisi olarak İstanbul'da düzenlenen “16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı”nın açılış törenine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu’na, Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve İstanbul Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Mehmet Tuncan eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile heyetler arası bir görüşme de gerçekleştirdi. Ertuğruloğlu ayrıca, ülkenin önemli firmalarının stantları başta olmak üzere birçok standı da ziyaret etti.