Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Anavatan Türkiye ile birlikte gururla kutladıklarını kaydetti.

Ertuğruloğlu, 30Ağustos mesajında, “Anadolu’nun vatan olarak yeniden tescili olan Büyük Zafer’in 101. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz” dedi.

Erturuloğlu şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın son aşamasında, 26 Ağustos 1922’de başlatılan Başkomutanlık Meydan Savaşı, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmış, Anadolu’nun ezeli ve ebedi Türk yurdu olduğu bir kez daha tescillenmiştir. Mensubu olmaktan onur duyduğumuz yüce Türk milleti, 30 Ağustos 1922’de, manda ve himayeyi kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Atatürk’ün Başkomutanlığında Büyük Zaferi kazanan Mehmetçik, aynı inanç ve kararlılıkla 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtını da mücahitlerimiz ile omuz omuza gerçekleştirerek, Kıbrıs Türk halkını soykırımdan kurtarmış, devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden yolu açmıştır.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını minnet ve şükranla yad ediyor, tüm şehitlerimize ve hayatta olmayan gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi saygıyla anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlu olsun.”