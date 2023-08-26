Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Rumlar tarafından kurulan POMAK, PSEKA ve NEOPOMAK derneklerinin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdikleri Dış Rumlar Komitesi toplantısı dün tamamlandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Dış Rumlar Komitesi toplantısı sonrasında yayınlanan ortak bildiride Kıbrıslı Türklere yönelik mesaj verildiğini yazdılar.

Gazetenin haberine göre söz konusu bildiride, “iki toplum arasında özgürlük, demokrasi ve karşılıklı saygıya dayalı uyumlu bir ilişki kurulmasının arzulandığı” belirtilirken “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin ise sabırsızlıkla beklendiği” vurgulandı.