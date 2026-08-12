Lokmacı Kara Sınır Kapısı'ndan KKTC 'ye giriş yaparken üzerinde uyuşturucu içerdiğine inanılan kağıt parçası bulunan kişi ile konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen bir diğer kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 12.30 sıralarında, Lokmacı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan T.D.K’nin (K-34) tasarrufunda yaklaşık 10 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan bir kâğıt parçası bulundu. Yürütülen ileri soruşturmada konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen M.B’nin (E-35) tasarrufunda ise sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan üç kâğıt parçası, uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki cam pipo ve bir makas bulunarak emare alındı. Kişiler tutuklandı.

-Alayköy’de bir çalışan, şirket malzemelerini çaldı

Alayköy’de çalıştığı şirkete ait işlemlerden arta kalan alüminyumları çaldıktan sonra başka bir iş yerine satarak sahtekârlıkla para temin ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı.

İ.Ö’nün (E-51), 18 Nisan - 21 Temmuz tarihleri arasında şirkete ait işlemlerden arta kalan alüminyumları çaldıktan sonra başka bir iş yerine 46 bin 660 TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettiği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs dün Alayköy’de tespit edilerek tutuklandı.

-Denetimlerde beyzbol sopası, demir çubuk ve bıçak bulunduran 2 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sırasında araçlarında beyzbol sopası, demir çubuk ve bıçak bulunan iki kişi tutuklandı.

Güzelyurt’ta M.P’nin kullanımındaki araçta bir beyzbol sopası ve bir demir çubuk, İskele’de ise P.A’nın (E-32) kullanımındaki araçta bir bıçak bulundu.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, KKTC’de ikamet izinsiz yaşayan beş kişi tutuklandı.

Şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.