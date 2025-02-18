Sadıkoğlu, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nün yeni yönetimini kabul etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Dipkarpaz’da yaşanan eşek katliamının “kabul edilemez” olduğunu vurguladı. Sadıkoğlu, sorumluların en kısa sürede tespit dilerek, olayla alakası olan kişi ya da kişilerin en ağır cezayı almasını temenni ettiklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sadıkoğlu, Eray Göksan başkanlığındaki İskele Avcılık Atıcılık Kulübü yeni yönetimini kabul etti. Kabulde Göksan’a, Asbaşkan Turgay Şah ile yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Osum, Cankay Cancuri, Hüseyin Bayramoğlu ve Mehmet Kızıltan eşlik etti.

-Sadıkoğlu: “Yüreğinde doğa sevgisi taşımayan avcılık yapamaz”

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu kabuldeki konuşmasına, yeni yönetimi tebrik ederek, başladı.

İskele’de avcılık ve atıcılığın sağlıklı bir şekilde, doğanın da korunarak gelişmesine katkı koymaya devam edeceklerini dile getiren Sadıkoğlu, kulübün yapmak istedikleri ve yapacakları konusunda birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

Kabulde Dipkarpaz’da yaşanan eşek katliamına da değinen Sadıkoğlu, toplumda büyük bir infiale ve huzursuzluğa neden olan olayın sorumlularının en kısa sürede tespit edilerek, olayla alakası olan kişi ya da kişilerin en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi.

Belirli bir kesim tarafından eşeklerin canice katledilmesinin avcılara yüklenilmeye çalışıldığını kaydeden Hasan Sadıkoğlu, yüreğinde doğa sevgisi taşımayanların avcılık yapamayacağını vurguladı.

Avcılığa merakı olan insanların doğayı herkesten çok koruduğunu ifade eden Sadıkoğlu, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nün doğaya yaptığı katkıların yadsınamayacağını da belirtti.

-Göksan: “Doğa bir bütündür, canlı-cansız her şey doğanın bir parçasıdır”

Verilen bilgiye göre, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Eray Göksan da, İskele Belediyesi ile var olan iş birliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inanç belirterek, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Göksan, Hasan Sadıkoğlu’na maddi ve manevi katkılarından dolayı teşekkür etti.

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü olarak bu yıl hem doğa yürüyüşü hem de fidan dikme etkinliği organize etmeyi planladıklarını dile getiren Göksan, avcılık atıcılığın yalnızca avcılıkla, av yapmakla özdeşleşmemesi gerektiğini kaydetti.

Dipkarpaz’da yaşanan eşek katliamına da değinen Göksan, doğanın bir bütün olduğunu, canlı-cansız her şeyin doğanın bir parçası olduğunu vurguladı.