Dipkarpaz'da 16 yaban eşeğinin öldürümesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı.

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Polis açıklamasında, av tüfeğiyle vurulan eşeklerle ilgili yürütülen geniş çaplı  soruşturma neticesinde, tasarruflarında olayda kullanılan fişenklerle benzerlik gösteren kartuş kısmı kesik av tüfeği fişeği bulunan D.D. (E-54) ve U.D.'nin (E-27) tutuklandığı belirtildi.Polis ayrıca adına kayıtlı tüfeğin namlu kısmı olmadığı tespit edilen T.K. (E-39) ile adına kayıtlı silahı polise ibraz edemeyen E.D.'yi (E-41) de tutukladığını duyurdu.

Soruşturma devam ediyor.