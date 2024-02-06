ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 05.02.2024 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Necati BAHADİ (E-54) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılcak otopisi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 05.02.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Dipkarpaz kuzey sahil şeridinde bulunan incirler mevkiindeki sahil kenarında, vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş şekilde cinsiyeti ve kimliği tespit edilemeyen cansız bir insan bedeni tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

3. 05.02.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Ozan SİNELİ (E-49) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılcak otopisi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

01.02.2024 tarihinde, Kanlıköy’de kalmakta olduğu ikametgahın önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Sarwar JAMİL(E-33)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

05.02.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

05.01.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de Şehit Fevai Ali Sokakta, A.A.(E-43) 503 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık yaptığı sırada suçüstü tutuklanmıştır. Bahse konu şahsın yapılan muhaceret sorgulamasında, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.