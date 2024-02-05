Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Oluwaseun Olamide Adedıre ve Favour Toluwanimi Adedejı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, 4 Şubat 2024 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Haspolat’ta bir polis ekibince yapılan kontrol neticesinde Oluwaseun Olamide Adedıre ve Favour Toluwanimi Adedejı’in ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, Oluwaseun Olamide Adedıre’nin 16 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 294 gün, Favour Toluwanimi Adedejı’in ise 21 Mayıs 2022 tarihinden itibaren toplam 624 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarını belirtti. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinden araştırma yapılacağını belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.