Dipkarpaz’daki Rum okullarına denetmenlerin gidişinin engellendiği ve bu okullardaki öğretmenler tarafından “özel bir konjonktür” oluşturulduğuna dair iddialarla ilgili Rum Eğitim Bakanlığı tarafından araştırma başlatıldığı bildirildi.

Politis gazetesi “Dipkarpaz ile İlgili Suçlamalar Araştırılıyor” başlıklı haberinde, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun dün, basına yansıyan haberlerle ilgili açıklama yaparak, bakanlığın, KKTC makamlarının denetmenlerin gidişine izin vermediğiyle ilgili iddialardan haberdar olduğunu ve bu kararın, öğretmenlerin sık sık denetlenmek istememesiyle bağlantılı olarak alınıp alınmadığını bilemeyeceklerini söylediğini yazdı.

Haberde Mihailidu’nun, Dipkarpaz’daki Rum okullarında bahsi geçen “özel konjonktürün” gerçekten var olup olmadığını araştıracaklarını söylediği ifade edildi.