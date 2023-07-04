Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, harnup ağaçların farelerden korunması ve çoğaltılması için çağrıda bulundu.

Dernek Başkanı Fırat Borak, yaptığı yazılı açıklamada, "farelerin harnup ağaçlarına verdiği zararın gözle görünür şekilde arttığını" belirtti.

Açıklamada, “Fareler ile ilgili herhangi bir çözüm üretilmediği gibi, ağaçların koruma altına alınması, üretimin desteklenmesi, ekimlerin çoğalması için teşvik verilmediği görülmektedir. Harnup satışının değerini katlaması ve ekonomik olarak kazanç sağladığı bu dönemde önlem alınmazsa, üretim düşmeye devam edecektir. Karpaz bölgesinin, ekonomik olarak en fazla kazanç elde ettiği ürünlerin başında gelen harnup ağaçlarının çoğaltılması ve korunması için kalkınma politikası oluşturulmalıdır” denildi.